„War es in seinem Sprachgebrauch normal, dass er Drohungen wie ,Ich bring‘ Dich und Deine Familie um‘ verwendete?“ Das wollte Richter Slawomir Wiaderek am St. Pöltner Gericht von einer Traisnerin kosovo-albanischer Herkunft über ihren Ex-Mann wissen. „Nein. Bis zu unserer Trennung war er ganz normal. Nach der Scheidung hat er sich sehr verändert“, sagt die Mutter eines Kleinkindes.

Und: „Er hat gedroht, dass er mir das Leben zur Hölle machen würde.“ Via SMS soll er geschrieben haben: „Wenn Du mit meinem Kind zu einem anderen Mann ziehst, werde ich Dich, das Kind und mich erschießen.“

Der bisher als unbescholten geltende gebürtige Kosovo-Albaner musste sich am Donnerstag vor Gericht wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung verantworten. Er war nicht der einzige Angeklagte bei dieser Verhandlung. Auch seinem Ex-Schwager, ebenso ein Traisner kosovarisch-albanischer Abstammung, wurde dasselbe zur Last gelegt. Die beiden ließen vor der St. Pöltner Disco „La Boom“ die Fäuste sprechen.

Drohungen wie „Ich bring Dich und Deine Familie um“ sollen gefallen sein. Dass es die Rauferei gegeben hat, bestritt keiner. Richter Wiaderek wollte auch hier von den beiden wissen, ob es bei ihnen „üblicher Sprachgebrauch“ sei, leichtfertig Morddrohungen auszusprechen, auch wenn diese ja gar nicht so gemeint seien. Keiner der beiden wollte dies unterstreichen, nur den Zorn aufeinander. Eine Videoaufzeichnung, die laut Exekutive den genauen Tathergang der Schlägerei belegen soll, wird nun als weiteres Beweismittel herangezogen.

Zwei Monate auf Bewährung ausgefasst

Der Bruder der Traisnerin, der auf eine Besichtigung des Videos verzichtet und seine Brachialattacke gesteht, wurde vom Richter zu zwei Monaten auf Bewährung bei drei Jahre Probezeit verurteilt. Dem 29-Jährigen wird indes noch mehr zur Last gelegt. Er soll seine Ex-Frau und deren Freundin in der Diskothek Till Eulenspiegel in Neulengbach bedroht haben, nachdem er seine Ex gegen eine Wand gedrückt haben soll und die Freundin zu Hilfe eilen wollte.

Grund des Ausrasters: Die Ex hatte ihr Handy in der Diskothek vergessen und fragte darüber den Barkeeper. Da wurde der 29-Jährige eifersüchtig. Die Freundin griff ein. Das passte dem Mann so gar nicht und er soll „Wenn Du nicht aufhörst, stech‘ ich Dich ab“, gesagt haben. Auch weitere Drohungen per SMS an die Mutter seines Kindes standen im Raum, die der Vater der Traisnerin bestätigte.

Der Hauptangeklagte muss am 28. Juni erneut zu Gericht, da er das Video, das die Schlägerei belegt, sehen möchte. Die Kindesmutter will nur „noch ihre Ruhe haben und dass er sich von ihr und dem Kind fernhält“. Richter Wiaderek informierte sie über die Einreichung eines Kontaktverbotes.