Der Bezirkshauptmann von St. Pölten-Land, Josef Kronister, hat bis zum Jahreswechsel noch allerhand zu tun. Unter anderem stattet er derzeit den neuen Gemeinden des Bezirks St. Pölten-Land, rund um Purkersdorf, laufend Besuche ab. So besichtigte er auch gemeinsam mit Bürgermeister Karl Schlögl die neue Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft. „Die sechs Gemeinden des Teilbezirks Purkersdorf heiße ich herzlich in St. Pölten-Land willkommen“, betont Kronister.

Am 1. Jänner 2017 ist der Bezirk Wien-Umgebung Geschichte, der Teilbezirk Purkersdorf kommt dann zu St. Pölten-Land.

„Die Außenstelle in Purkersdorf bleibt wie sie ist und ist auch für die gleichen Angelegenheiten zuständig.“

Josef Kronister, Bezirkshauptmann

Zum Jahreswechsel erfolgt die EDV-Umstellung. „Es hat schon Testläufe gegeben, bei denen wir alle Anwendungen durchgetestet haben. Am 1. Jänner machen wir noch weitere Tests, das ist reine Routine, aber wir wollen auf Nummer sicher gehen“, hält Josef Kronister fest. Abgesehen vom Namen des Bezirks und der politischen Zugehörigkeit ändert sich nichts. „Schon gar nicht für die Bürger.

Die Außenstelle in Purkersdorf bleibt, wie sie ist und ist auch für die gleichen Angelegenheiten zuständig, wie die alte“, erklärt Josef Kronister, um möglichen Beunruhigungen gleich vorzubeugen. Sollte dennoch einmal ein Besuch auf der neuen Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten, Am Bischofteich 1, nötig sein, so hat sich sogar eine Verbesserung ergeben. „Aus den meisten Teilen des Teilbezirks ist man wohl schneller in St. Pölten als in Klosterneuburg“, so Kronister.

Im Frühjahr soll dann die neue Außenstelle in Purkersdorf eröffnet werden. In Neulengbach wurde die BH-Außenstelle wie berichtet erweitert: „Da wollen wir den Amtstag stärker beschicken, weil wir sehen, dass die Stelle sehr gut angenommen wird. Das bringt sowohl für Neulengbach etwas als auch für uns. Leute, die man vor Ort betreuen kann, müssen nicht nach St. Pölten fahren, wo wir ohnehin in räumlicher Hinsicht an der Kapazitätsgrenze sind“, erklärt Kronister.

Er selbst war von der plötzlichen politischen Entscheidung, den Bezirk Wien-Umgebung aufzulösen, überrascht. „Dies hatte sogar Auswirkungen auf die Fertigstellung der Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten. Wir mussten nämlich schneller mit dem Umbau fertig sein. Das ist geglückt.“

Bürgermeisterkonferenz in Purkersdorf

Purkersdorf ist jetzt die größte Stadt im Bezirk St. Pölten-Land und Josef Kronister wird Bezirkshauptmann des zweitgrößten Bezirks in Niederösterreich. In Purkersdorf wird Anfang Februar auch die Bürgermeisterkonferenz stattfinden, zu der alle 45 Bürgermeister, die Vizebürgermeister und die Amtsleiter eingeladen sind. „Da geht es um ein Kennenlernen auf breiterer Basis“, so der Bezirkshauptmann.

Auf die Frage, ob es zwischen den „neuen“ Gemeinden und den acht Gemeinden der Region Wienerwald ein Konkurrenzdenken geben wird, antwortet Kronister: „Das glaube ich nicht. Die Gemeinden sind alle stark genug.“ Durch die Zusammenführung habe man weitere Möglichkeiten von Kooperationen, zum Beispiel auch im Schulbereich: „Das kann man geschickt nutzen. Ich sehe da durchaus Chancen, dass man noch weiter zusammen wächst, das ist sicher ein Vorteil für die Wienerwald-Region.“

Ihm selbst ist die Gegend rund um Purkersdorf nicht unbekannt. „Ich bin ein begeisterter Radfahrer und da gehört der Kleine Semmering natürlich zu den liebsten Destinationen“, verrät Kronister.