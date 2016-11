Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch wurde in der Neuen Mittelschule Laabental die Bikeline-Saison beendet. Seit Schulbeginn treffen sich in der Früh bei eigens eingerichteten „Bike Line Stationen“ die Schüler des Laabentals und radeln gemeinsam in die Schule.

Schüler mit Begeisterung bei der Sache

Rund 75 Schüler, die sonst mit dem Schulbus oder mit dem „Taxi“ der Eltern in die Schule gekommen wären, fuhren mit dem Rad auf den Radwegen des Laabentals gemeinsam zur Schule und nach dem Unterricht wieder nach Hause. „Wir haben als einzige Schule Österreichs eine Frühjahrssaison und eine Herbstsaison, da unsere Schüler mit so großer Begeisterung in die Schule fahren“, freut sich Direktor Rudolf Raberger.

Auch Sportlehrer Paul Tschernitz ist begeistert: „Wenn wir schon nicht die tägliche Turnstunde haben, so wird auf andere Weise für mehr Bewegung gesorgt.“

398 Kilometer in der Herbstsaison

Jeder Schüler hat einen Chip auf seinem Radhelm, ein Computerprogramm hält jeden Tag fest, welche Strecken der Teilnehmer zurücklegt. Besonders fleißige Radler waren in der Herbstsaison Ferdinand Pflügler aus Laaben, der 398 Kilometer zurückgelegt hat, Anja Blamauer mit 298 Kilometern und Manuel Koch mit 239 Kilometern. Jeden Tag – und das auch bei Wind und Regen – fuhren Lilly Ebersberger, Antonia Bresnik und Tom Pongratz in die Schule.

Die 1 A der Mittelschule gewann die Mannschaftswertung mit den meisten Teilnehmern. Schulobmann Daniel Kosak, der diese Bikeaktion sehr unterstützt, wird wieder die fleißigsten Radler mit schönen Preisen auszeichnen. Die Laabentalgemeinden spenden wieder ein Fahrrad.