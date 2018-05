Am 3. Mai geht es mit dem schriftlichen Teil der Zentralmatura los: Den Anfang macht Deutsch. „Die Schüler sind optimal vorbereitet“, gibt sich der Direktor des BORG Neulengbach, Johannes Hiller, zufrieden, „sie lernen ordentlich und kommen in den Unterricht“.

Die Fächer vor denen sich seine etwas über 50 Maturanten fürchten sind Mathe und Englisch, „weil man nicht weiß, was zentral von oben kommt“, erklärt Hiller. „Die meisten nehmen trotzdem eher Englisch als Französisch als Fremdsprache“, weiß Hiller. Zu bewältigen sind für manche unter anderem auch schriftlich Biologie beziehungsweise Physik.

„Die Situation mit der Zentralmatura ist schwierig"

Die Zentralmatura, die 2015 in der AHS und 2016 in der BHS eingeführt wurde, hat oftmals viel Kritik geerntet. Bei der neuen „standardisierten Reife- und Diplomprüfung“ sollen die einheitlichen schriftlichen Klausuren an allen betroffenen Schulen österreichweit an den selben Terminen sowie zur exakt selben Uhrzeit durchgeführt werden. Die Vorgaben zur Durchführung der Prüfungen sind entsprechend streng.

„Die Situation mit der Zentralmatura ist schwierig. Im Moment ist das Problem, dass die Aufgabenstellungen nicht vergleichbar sind. Manchmal sind die Aufgaben eher leicht, manchmal aber auch sehr schwer“, erzählt Direktor Hiller, „bei manchen Aufgaben fragen sich die Mathematik-Professoren, ‚Wer hat sich das schon wieder einfallen lassen?‘“ Nach Einführung der Zentralmatura ist es aber in Summe schwerer geworden als früher, meint Hiller. Allgemein ist das „Beurteilungssystem mühsamer und undurchsichtiger geworden.

Matura ist ein „Überraschungspaket“

Das ganze ist verbunden mit viel Aufwand, viel Papier und auch der administrativ beziehungsweise organisatorische Aufwand ist enorm gestiegen“, kritisiert Hiller. Die Matura erinnert ihn ein wenig an ein „Überraschungspaket“, man weiß nie genau, was auf einen zu kommt. Auch der Unterricht muss dem angepasst werden, es ist mehr ein „teaching to the test“ um die Schüler best möglich vorzubereiten. „Die Pädagogische Freiheit ist damit auch eingeschränkt“, sagt Hiller.

Bemerkbar macht sich das auch bei den mündlichen Prüfungen: „Durch die Vorgabe von verschiedenen Themengebieten für das jeweilige Fach, müssen die Lehrer alles irgendwie durchmachen. Wenn die Schüler großes Interesse für ein gewissen Themengebiet zeigen, kann man an anderer Stelle nichts kürzen, um mehr darauf ein zu gehen“, bedauert Hiller. Mit den mündlichen Terminen ist das BORG Neulengbach relativ früh dran. „In der ersten Junihälfte sind wir fertig“, erklärt Hiller.

Dennoch ist der Direktor positiv gestimmt: „Die Schüler sind gut unterwegs, sie werden das schaffen.“ Auch mit dem ersten Teil der Matura, den VwA-Präsentationen, die bereits Mitte März stattgefunden haben, gibt sich Hiller zufrieden: „Sie waren durchwegs gut.“