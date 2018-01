Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung standen der Voranschlag und die finanzielle Lage der Gemeinde. Bürgermeister Helmut Lintner (VP) gab einen Überblick über die vielen Investitionen des abgelaufenen Jahres. Er freut sich besonders, dass das Projekt Brand mit einer Investitionssumme von 400.000 Euro abgeschlossen werden konnte. „Brand ist ein Juwel unserer Geschichte und Kultur. Schon vor zehn Jahren habe ich den ersten Ausbauversuch gestartet, aber jetzt habe ich es geschafft und bin stolz darauf.“

Das Gemeindeoberhaupt legte auch die Pläne für 2018 vor. Im ordentlichen Haushalt sind 1.775.000 Euro vorgesehen, im außerordentlichen Haushalt 301.600. „Besonders in den Straßenbau wird wieder eine gewaltige Summe von 259.600 Euro investiert“, so Lintner. In Laaben wird die Hachergasse neu asphaltiert und erweitert und der Steg zum Hotel zur Post erneuert. Ebenso wird ein Gehsteig vom Anwesen Mörth zum Gasthaus Schilling gezogen. Im Ortsteil Gern wird der Güterweg Kreger neu gebaut, am Stollberg der Güterweg Bals. Für Förderungen für die Wirtschaft sind 40.000 Euro vorgesehen.

„In der Gemeinde geht deshalb so viel weiter, weil wir keine Wadlbeißer im Gemeinderat haben.“ Bürgermeister Helmut Lintner

Besonders erfreut zeigte sich das Gemeindeoberhaupt auch über den Prüfbericht des Landes. Einzig die zu hohe Unterstützung für die Rinderbesamung wurde kritisiert. SP-Obmann Georg Parrer stellte fest: „Ich kann der Gemeindeführung nur zu diesen geordneten Finanzen gratulieren. Laaben gehört finanziell zu den 200 besten Gemeinden Österreichs.“

FP-Obmann Karl Wurzer schlug in die gleiche Kerbe: „Wenn vom Prüfungsbericht des Landes nur die zu hohe Subvention für die Rinderbesamung kritisiert wird, kann ich mich dem Lob von der SPÖ nur anschließen.“ Bürgermeister Helmut Lintner dankte für das Lob: „In der Gemeinde geht deshalb so viel weiter, weil wir keine Wadlbeißer im Gemeinderat haben.“