Seit 1903 steht das Gasthaus „Zur frischen Luft“ an der Gemeindegrenze zwischen Laaben und Stössing und ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler und Wanderer. Am 31. Dezember schließen die Wirtsleute Hermann und Christl Weissenböck schweren Herzens dieses beliebte Traditionsgasthaus, das immer ein Familienbetrieb war.

Christine Weissenböck absolvierte selbst noch im eigenen Familienbetrieb die Lehre zur Köchin und übernahm 1973 das Gasthaus „Luft“. Ihr Gatte Hermann stammt von einem Gasthausbetrieb am Ochssattel ab. Beide führten den Betrieb 40 Jahre gemeinsam.

„Dieses Gasthaus hat die beiden Weltkriege überlebt, brannte einmal ab und wurde wieder aufgebaut, doch nun sind alle gesetzlichen Auflagen und bürokratischen Hürden einfach zu hoch, um noch weiterzumachen“, so die engagierte Wirtin und Köchin. Zudem haben sie und ihr Mann jetzt auch das Pensionsalter erreicht. „40 Jahre jedes Wochenende geöffnet, fast keinen Urlaub, das kostet schon auch Energie“, freuen sie sich nun auf geruhsamere Zeiten.

„Der Kontakt mit der Bevölkerung wird uns schon abgehen.“ Wirt Hermann Weissenböck

„Rauchverbot, strenge Alkoholkontrollen, Registrierkassenpflicht, die Politik setzt sich nicht für das kleine Dorfwirtshaus ein“, sagt ein enttäuschter Hermann Weissenböck, der Wirt aus Leidenschaft war.

„Wenn jemand das Gasthaus weiterführen will, wir verpachten es liebend gern“

Tochter Manuela ist Kindergartenpädagogin und wird das Gasthaus nicht weiterführen. „Wenn jemand das Gasthaus weiterführen will, wir verpachten es liebend gern“, so die Gastwirtin. Beim Interview mit der NÖN arbeiteten beide fleißig für eine Weihnachtsfeier, die am Abend stattfand. Der Schweinsbraten brutzelte bereits im Saft.

„Die Leute schätzten schon unsere Hausmannskost“, lächelt die Wirtin. Der Abschied fällt nicht leicht. „Der Kontakt mit der Bevölkerung wird uns schon abgehen“, sagt Hermann Weissenböck.