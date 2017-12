Der Journalist und Autor Tarek Leitner war zu Gast in der Bücherei Eichgraben und stellte sein Buch „Mut zur Schönheit“ vor. Darin beschäftigt er sich mit der Gestaltung unseres Lebensraumes. Vor einem voll besetzten Saal präsentierte er seine Meinung zu Shoppingcentern, Schallschutzwänden und anderen architektonischen Wildwüchsen.

„In einer Zeit, die alle Handlungen einem Renditedenken unterordnet, braucht es Mut, auf eine schöne Lebensumgebung zu drängen“, so der Zeit im Bild-Moderator. Mit seinen Büchern „Mut zur Schönheit – Streitschrift gegen die Verschandelung Österreichs“ und „Wo leben wir denn?“ hat Leitner sich als Kritiker von Architektursünden einen Namen gemacht. Insbesondere das Aussterben der Ortskerne ist ihm ein Dorn im Auge. Er fordert zum vermehrten Hinschauen auf und betont, den Einfluss einer schönen Umgebung auf das Glücksgefühl.

Im Anschluss an die Lesung, die eigentlich ein eineinhalbstündiger Vortrag war, diskutierte das Publikum angeregt mit dem Autor und Bürgermeister Martin Michalitsch. Dabei wurde mit einem Augenzwinkern festgestellt, dass man in Eichgraben in dieser Hinsicht sehr gut aufgehoben sei. Die großen Bausünden passieren hier nur in den Nachbargemeinden …