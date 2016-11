Bildungszentrum, Start-Up Factory, interdisziplinäre Heimstätte für edles Handwerk, Hotel und Genusszentrum oder historische Begegnungsstätte - Ideen für die künftige Nutzung der Neulengbacher Burg gibt es viele. Welche dieser eingereichten Ideen nun tatsächlich den Sieg davontragen wird, entscheidet sich beim Publikumsvoting am kommenden Wochenende. Die Burg öffnet ihre Pforten und lädt alle Interessierten ein, die im Ideenwettbewerb zur weiteren Entwicklung der Burg eingereichten Projekte zu besichtigen und zu beurteilen .

Zehn Projekte in der engeren Auswahl

Wie berichtet hat die Jury unter dem Vorsitz von Direktor Carl Aigner vom Landesmuseum St. Pölten zehn von 45 eingereichten Projekten in die engere Auswahl aufgenommen. „Aus diesen zehn Projekten werden nun die endgültigen Sieger ermittelt. Das Verhältnis der Gewichtung von Jury zu Publikum beträgt 70 zu 30“, erläutert Matthias Zawichowski, Sprecher des Vereins Burg 2025.

Preisverleihung am 20. November

Am 20. November findet die Preisverleihung statt. Sponsoren haben das Preisgeld von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zu den privaten Sponsoren zählt auch Gerhard Huber, Geschäftsführer und Inhaber der easystaff human & resources GmbH aus Wien. Huber, der in Neulengbach wohnt und dem Personenkomitee Burg2025 angehört, zu seiner Motivation: „Als Unternehmer und Geschäftsführer eines österreichweit tätigen und führenden Personaldienstleistungsunternehmens sind wir auch Arbeitgeber für viele Studenten.

Darum ist es uns ein besonderes Anliegen, die Burg als mögliches Bildungszentrum zu unterstützen. Außerdem ist die Burg ein Wahrzeichen für die Stadt und als Bewohner freue ich mich sehr, wenn die Burg wieder belebt wird.“ Erst vor wenigen Tagen wurde easystaff als Vorzeigeunternehmen, das neue Arbeitsplätze schafft, ausgezeichnet und in das Netzwerk der Leitbetriebe Austria aufgenommen.

VOTING & FÜHRUNG

Das Publikumsvoting findet am Samstag, 12. November, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 13. November, von 10 bis 17 Uhr statt. An beiden Tagen findet jeweils um 14 Uhr eine Führung durch die Burg statt, am Sonntag zusätzlich um 10 Uhr. Für die Teilnahme am Publikumsvoting und an den Führungen ist Anmeldung im Internet unbedingt notwendig: www.burg2025.at