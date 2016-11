Ein Kommen und Gehen herrschte am Samstag und am Sonntag auf der Neulengbacher Burg: Elf Stunden hatten Besucher die Möglichkeit, ihre Stimme für ein Konzept zur Burgbelebung abzugeben.

Großes Interesse bei Voting

800 Personen hatten sich zum Publikumsvoting angemeldet, 953 gaben tatsächlich ihre Stimme für eine von insgesamt zehn Ideen zur Burgentwicklung ab. Mit einem derart großen Interesse hatte wohl kaum jemand gerechnet. „Die Stimmung war sehr positiv, natürlich hat es auch den einen oder anderen Tipp für Verbesserungen gegeben“, berichtet Matthias Zawichowski, der Sprecher des Personenkomitees „Burg 2025“.

„Wir mussten sogar Stimmzettel kopieren, weil wir nur 800 vorbereitet hatten.“

Matthias Zawichowski zum großen Interesse beim Publikumsvoting

Im zweiten Stock der Burg waren zehn Konzepte zur nachhaltigen Belebung des historischen Gebäudes auf Schautafeln ausgestellt. Hotel, Gästehaus, Restaurant oder Jazzcafé gehören genauso zu den Vorschlägen wie Genossenschaftsbrauerei, Kräuterapotheke oder Bioladen. Die Burg könnte auch Bildungsstätte oder Zentrum für Handwerkskunst werden oder Ateliers und Büros beheimaten. In einem Konzept ist ein Skywalk um die Wehrmauer vorgesehen. Thema ist auch eine bessere Anbindung an das Stadtzentrum.

Zehn besten Konzepte wurden dem Publikum präsentiert

Initiiert wurde der neue Anlauf zur Burgbelebung wie berichtet vom Personenkomitee „Burg 2025“: Im Frühling wurde ein Ideenwettbewerb gestartet, um Konzepte für eine nachhaltige Nutzung des Areals zu finden. 45 Arbeiten wurden bis Ende August eingereicht. Eine hochkarätige Fachjury unter dem Vorsitz von Landesmuseumsdirektor Carl Aigner wählte die zehn besten Konzepte aus, die jetzt dem Publikum präsentiert wurden.

Burgführung als Besuchermagnet

Nicht nur das Interesse an den Ergebnissen des Ideenwettbewerbs war am vergangenen Wochenende groß, auch die Burgführungen waren wieder äußerst gefragt: Etwa 280 Personen nahmen an den drei Rundgängen teil. Burgführerin Hedy Fohringer brauchte Verstärkung, um die vielen Menschen durch die Räumlichkeiten führen zu können. „Das Interesse ist da. Vielleicht haben wir mit der Burg einen neuen Sehnsuchtsort“, meinte die Historikerin im NÖN-Gespräch.

Die Burg ist den Menschen ein Anliegen

Beim Personenkomitee ist die Freude über das gelungene Wochenende jedenfalls groß: „Wir sind happy. Wir sind vom großen Interesse am Ideenwettbewerb und an der Entwicklung der Burg überwältigt“, strahlt Matthias Zawichowski. Die Burg sei den Menschen ein Anliegen: „Das bestätigt unseren Weg, die Entwicklung der Burg im Einvernehmen mit der Bevölkerung, der Stadt Neulengbach und der gesamten Region voranzutreiben.“

Jetzt blickt man mit Spannung auf den kommenden Sonntag: Dann werden auf der Burg die drei Siegerprojekte präsentiert.