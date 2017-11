Alle Hände voll zu tun hatte die Neulengbacher Feuerwehr auf der Außenring- und der Westautobahn innerhalb der letzten Tage.

Die Mannschaft konnte am Sonntagmittag rasch ausrücken, da sich einige Kameraden gerade im Feuerwehrhaus befanden. Eine Fahrzeugbergung auf der Außenringautobahn galt es zu meistern. Ein Lenker kam mit seinem Wagen von der regennassen Straße ab und landete im Grünstreifen. Die Insassen blieben unverletzt, auch der Pkw war unbeschadet. Die Feuerwehr zog den Wagen wieder auf die Straße, sodass der Lenker die Fahrt fortsetzen konnte.

Ein Pkw-Lenker krachte auf der A 21 gegen die Leitplanke, die Neulengbacher Feuerwehr barg den Unfallwagen. | NOEN

Nahezu an der gleichen Stelle kam es zwei Tage zuvor, am Freitag gegen 6 Uhr früh, zu einem Unfall. Ein Lenker krachte mit seinem Pkw gegen die Leitplanke und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die Feuerwehr barg den Wagen und stellten ihn gesichert ab.

Noch während des Einrückens wurde die Neulengbacher Feuerwehr erneut zu einem Einsatz alarmiert, wieder stand eine Fahrzeugbergung an. Auf der Westautobahn zwischen dem Knoten Steinhäusl und Altlengbach in Fahrtrichtung Salzburg fuhr der Lenker eines Kleinbusses auf einen Lkw auf. Der Kleinbus war schwer beschädigt am Pannenstreifen zum Stehen gekommen. „Die Fahrzeugbergung führten wir wie beim vorangegangenen Einsatz mit Hilfe der absetzbaren Abschleppmulde des Wechselladefahrzeugs durch“, informiert die Feuerwehr.

Der Lenker des Kleinbusses wurde bei dem Unfall verletzt, er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.