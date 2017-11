Die Tempo-30-Zone, die, wie berichtet, im Bereich Ebersbergerstraße eingeführt wird, sorgt für Kritik. „Tempo 30 mag ja nicht schlecht sein, aber bis jetzt wurde Tempo 50 nicht kontrolliert. Wir haben einige Raser in der Siedlung, die wären aber leicht ausfindig zu machen bei einigen Stichproben der Polizei“, schreibt ein Neulengbacher in einem E-Mail an die NÖN.

Er kann nicht nachvollziehen, warum ein funktionierendes System geändert werden muss: „Das bleibt ein Geheimnis von Herrn Rummel.“ Veränderung sei derzeit das „Modewort“, da müsse Neulengbach dabei sein, kritisiert der Mann.

30er-Zone war der Wunsch der Bürger

Der zuständige VP-Stadtrat Jürgen Rummel betont, dass der Wunsch für die 30er-Zone nicht von ihm, sondern von den Bürgern gekommen sei. Und die Entscheidung für die neue Verordnung habe nicht die Gemeinde, sondern ein Amtssachverständiger des Landes gefällt, und zwar unter Einbeziehung der Exekutive. Tempo 30 sei eine Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssituation in einem Bereich mit viel Pendlerverkehr, so Rummel.

Dass es Kritik gibt, kommt für den Stadtrat nicht unerwartet. „Ich habe aber auch viele positive Mails bekommen“, betont Rummel. So hat ihm etwa ein Bürger geschrieben: „Neulengbach ist genau wegen dieser bürgerorientierten Politik mein persönlicher place to be und wird es auch weiterhin bleiben.“ Mit der Tempo-30-Zone habe man gleich mehreren Menschen das tägliche Leben sehr erleichtert, so das Lob.

„Der 30er ist nicht schlecht, durch die engen Gassen kann man sowieso nicht so durchrasen“

Auch die Neulengbacher Exekutive begrüßt die neue Regelung: „Der 30er ist nicht schlecht, durch die engen Gassen kann man sowieso nicht so durchrasen“, sagt ein Polizist. Dass auch der Rechtsvorrang eingerichtet wird, gehe Hand in Hand: „Das ist so üblich.“ Vor einiger Zeit habe die Polizei sehr oft Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt, dabei hätten sich die Lenker großteils an die Geschwindigkeit gehalten.