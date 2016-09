Am Freitagabend feierte die Stadtbibliothek Neulengbach einen besonderen Tag: Am 8. September jährte sich der Geburtstag des großen Neulengbacher Literaten Fritz Habeck zum 100. Mal.

Anlässlich dieses Jubiläums las Autor und Habeck-Forscher Andreas Weber aus Habecks „Der Kampf um die Barbacane“ und „Der Ritt auf dem Tiger“, in welchen auch Neulengbach und Raipoltenbach als Vorlage für die Schauplätze in Habecks Erzählungen dienten. Für den Autor, der unter anderem auch als Soldat in Stalingrad diente und wie viele andere wohl nie ganz aus dem Krieg zurückgekommen war, war die Wahrheit das höchste Heiligtum. So sind seine Schilderungen in oft markerschütternder Genauigkeit und sehr klarer Sprache gehalten. Es verwundert daher kaum, dass er als Chronist des Krieges gemeinsam mit Erich Maria Remarque das Drehbuch für den Film „Der letzte Akt“ verfasste. Durch seinen Stil handelte sich der Neulengbacher auch den Beinamen „österreichischer Hemingway“ ein. Zu dem amerikanischen Autor unterhielt er einen intensiven Briefkontakt. In dem Film „Dear Fritz“, der in der zweiten Hälfte des Abends gezeigt wurde, nannte er ihn gar einen Seelenverwandten.

Habecks Werk geriet bzw. gerät zusehends in Vergessenheit, neue Auflagen wurden zum Großteil eingestellt. Deshalb sind die Mitarbeiter der Stadtbibliothek besonders stolz, sämtliche Werke des Erzählers in der Bibliothek zu führen. Der sehr interessante Abend fand bei dem ein oder anderen Gespräch bei Wein und Brot seinen Ausklang.

Auch die lange Nacht der Museen am 1. Oktober wird im Zeichen des Schriftstellers stehen. Unter anderem werden dort nochmals der sehr persönliche Film und Ausschnitte aus Habecks Werk präsentiert.