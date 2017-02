Das ElektroMobil Eichgraben hat in den 15 Monaten seines Betriebes bereits mehr als 11.000 Fahrten im Ort absolviert. Es wurden mehr als 5.000 Freiwilligenstunden durch die Bevölkerung im Fahrtendienst geleistet. 65.000 Kilometer wurden elektrisch zurückgelegt. Der Verein ElektroMobil Eichgraben hat aktuell 180 Mitglieder. „Um den großen Bedarf und die tiefen Temperaturen im diesjährigen Winter auszugleichen, fahren wir aktuell mit zwei Fahrzeugen, eines lädt und das andere fährt“, berichtet Gemeinderat Johannes Maschl, der dieses Projekt gemeinsam mit Umweltgemeinderat Michael Pinnow betreut.

Das Projekt entwickelt sich weiter: „Im April werden wir die neue Fahrzeuggeneration mit ausreichender Reichweite geliefert bekommen. Diese werden mit einer Reichweite von realistischen 300 Kilometern übrigens einen zusätzlichen Schwung auch bei Privatpersonen verleihen“, ist Johannes Maschl überzeugt.

Auch im Nachbarort Pressbaum, wo das Eichgrabener Mobilitätsprojekt übernommen wurde, ist alles gut angelaufen. In vier weiteren Gemeinden sind bereits die Vorbereitungen für einen Probebetrieb nach dem Eichgrabener Schema im Gange.

Mobilitätsprojekt mit Vorbildcharakter

„Die Resonanz wird immer größer, mittlerweile steht die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ interessierten Gemeinden beratend zur Seite, wenn sie das Mobilitätsprojekt nach Eichgrabener Vorbild umsetzen möchten“, freut sich Bürgermeister Martin Michalitsch.

Was Johannes Maschl besonders freut: „Im Oktober wird ein Mobilitätsworkshop des Landes NÖ mit sehr viel Fachpublikum in Eichgraben stattfinden, damit wir unser Projekt in der Praxis vor Ort präsentieren können.“

Nach wie vor willkommen sind alle Freiwilligen, die den Verein ElektroMobil Eichgraben und damit die Bevölkerung zukünftig unterstützen wollen. Die Anmeldung ist beim Bürgerservice der Marktgemeinde möglich.

Auch Verkehrslandesrat Karl Wilfing machte sich bereits ein Bild von dem Projekt in Eichgraben: „Der Landesrat hat sich unser System angesehen und uns zum Erfolg des Projektes gratuliert“, freut sich Johannes Maschl.