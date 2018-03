Eine Flut von Anzeigen kommt auf einen Wiener (47) zu, der am Wochenende in der Region für Aufsehen sorgte: Bereits in einem Lokal in Neustift-Innermanzing wurde er auffällig, er beschädigte eine Tür, was ihm vermutlich durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum passiert sein dürfte.

Schließlich setzte er sich hinters Steuer und machte sich auf den Weg nach Eichgraben. Dort parkte er sich vor einem Haus in der Anzengruberstraße ein, klopfte und läutete. Als die Bewohnerin den ihr unbekannten Mann bemerkte, rief sie die Einsatzkräfte. „Der Mann war aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums offensichtlich komplett desorientiert“, erzählt ein Polizist, „wir wissen auch nicht, was er dort bei dem Haus wollte.“

Als Zwillingsbruder ausgegeben

Bei der Kontrolle des Mannes, der sich noch dazu sehr aggressiv verhielt, kam dann so einiges ans Tageslicht: Abgesehen davon, dass er mächtig über den Durst getrunken hatte, war er auch noch ohne Führerschein unterwegs, denn die vorgezeigte Fahrerlaubnis seines Zwillingsbruders ließen die Beamten für ihn nicht gelten. Den Alkotest verweigerte er. Er wird angezeigt.