Als wichtigsten Punkt beinhaltete das Projekt die Schaffung der Barrierefreiheit durch die Errichtung von Aufzugsanlagen und eines Blindenleitsystems. Außerdem wird der Bahnsteig 1 erneuert und ein Bahnsteigdach im Bereich der Aufgänge und Wartekojen errichtet. Der Bahnsteig 2 und das zugehörige Gleis 2 werden in einer späteren Bauphase erneuert.

Erhöhung von Qualität und Komfort

Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen sorgen an der Haltestelle Eichgraben-Altlengbach für eine Erhöhung von Qualität und Komfort. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2016, wobei im Zuge der sommerlichen Streckensperre bereits jene Maßnahmen ausgeführt wurden, die nur unter Behinderung des Eisenbahnbetriebes durchführbar sind. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Aufzugsanlagen wird Ende 2016 erfolgen.

Besondere topographische Voraussetzungen

Eine Anhebung der Bahnsteigkantenhöhe von 38 cm auf 55 cm Einstiegshöhe war aufgrund topographischer Gegebenheiten und sicherheitstechnischer Zwänge nicht realisierbar, da die Haltestelle Eichgraben-Altlengbach seinerzeit bogenförmig errichtet wurde. Die Radien des Haltestellebogens betragen weniger als 300 Meter und würden bei einer Bahnsteighöhe von 55 cm zu Streifungen der Waggons an der Bahnsteigkante führen. Daher musste der erneuerte Bahnsteig Richtung Wien wieder mit einer Bauhöhe von 38 cm ausgeführt werden.

Bahnfahren für mobilitätseingeschränkte Personen kein Problem

Letzte Woche waren Bürgermeister Dr. Michalitsch und Vertreter der Marktgemeinde Eichgraben mit den ÖBB an der Haltestelle Eichgraben-Altlengbach, um den bestmöglichen Einstieg am Bahnsteig 2 Richtung für mobilitätseingeschränkte Personen nach Wien zu begutachten und zu erproben. Durch die bogenförmige Ausführung der Haltestelle ist auf der Ostseite nach dem Haltestellegebäude die optimale Einstiegsstelle mit einem geringen Abstand zwischen der Bahnsteigkante und der Auftrittsfläche in den Einstiegsbereich eines Niederflurfahrzeuges.

Bgm. Michalitsch überzeugt sich vom problemlosen Einstieg für mobilitätseingeschränkte Personen | ÖBB/Manfred BERNHARD

Dieser Einstiegsbereich soll mittels eines Hinweisschildes mit einem Rollstuhlsymbol am Bahnsteig entsprechend gekennzeichnet werden. Der geringfügige Niveauunterschied kann von RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe einer Rampe im Wagen an der Zugspitze gut bewältigt werden. Die Rampe wird durch das Bordpersonal für mobileingeschränkte Personen aus dem Waggon ausgeklappt bzw. eingezogen.

Service für mobilitätseingeschränkte Personen

Die ÖBB hat ein spezielles Service für mobilitätseingeschränkte Kunden eingerichtet: wenn mobilitätseingeschränkte Kunden ihre Reise rechtzeig voranmelden, wird unser Bordpersonal automatisch verständigt und kann sich auf die Hilfestellung vorbereiten. Im ÖBB-Kundenservice ist dafür eine eigene Servicegruppe eingerichtet. Dort gibt es Ansprechpartner für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, welche speziell Rücksicht auf die erhöhten Ansprüche nehmen. Sie erreichen unsere Mobilitätsservice Zentrale täglich rund um die Uhr telefonisch unter 05-1717 Menüführung 5, im Internet www.oebb.at/barrierefrei über das Kontaktformular oder via Email msz@pv.oebb.at