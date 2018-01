„Es tut sich sehr viel, das Fahrtenaufkommen steigt und steigt“, freut sich Obmann Johannes Maschl über die Entwicklung des Elektro-Mobils Eichgraben. 23.000 Fahrten wurden bereits mit dem E-Mobil zurückgelegt.

Bei der heuer erstmals stattfindenden e-Mobilitäts-Liga der Energie- und Umweltagentur NÖ holte der Verein Elektro-Mobil den Regionssieg NÖ Mitte: „Darüber freuen wir uns sehr, das ist ein Zeichen der Anerkennung für uns Vorzeigeprojekt“, sagt Maschl.

Projekt "ElektroMobil Eichgraben" ist ein klares Bekenntnis zur e-Mobilität

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte: „In Eichgraben wird die Mobilitätsform der Zukunft bereits gelebt. Das Projekt ElektroMobil Eichgraben ist ein klares Bekenntnis zur e-Mobilität.“

Das Eichgrabener Projekt stößt auf großes Interesse: Sechs andere Gemeinden haben bereits ein derartiges Angebot gestartet oder sind gerade dabei. „Bei der Preisverleihung bekundeten auch Vertreter der Gemeinden Auersthal und Dunkelsteinerwald Interesse“, freut sich Johannes Maschl.

In Eichgraben sind ab dieser Woche vier E-Autos unterwegs, weiß Johannes Maschl. Zwei Car-Sharing-Autos stehen beim Gemeindeamt, zwei Fahrzeuge für Fahrten im Ort stehen beim Verein Elektro-Mobil Eichgraben zur Verfügung. „Viele Leute nutzen das Elektro-Mobil, um zum Car-Sharing-Auto zu kommen. Das ist die Lösung, deswegen haben wir eine so hohe Car-Sharing-Nutzung. Manche Familien können so auf ein Auto verzichten“, freut sich Maschl.