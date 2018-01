„Kommende Woche beginnen die Arbeiten für die Sanierung und Erweiterung unserer Volksschule und unserer Neuen Mittelschule“, freut sich Bürgermeister Martin Michalitsch. Die Baufirma Lechner GmbH aus Sieghartskirchen hat schon mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Seit Wochen räumt das Schulteam unter der Regie von Direktorin Monika Siglreithmaier, Direktor Helmut Peter und Oberschulwart Michael Herzig die vom Umbau zuerst betroffenen Räumlichkeiten und Außenbereiche.

„Der Umbau während des Schulbetriebs wird in vielen Punkte herausfordernd"

Die Nachmittagsbetreuung weicht ins Feuerwehrhaus und in die Pfarrheime aus, einzelne Unterrichtseinheiten finden im Gemeindezentrum statt und der Musikverein lagert seine Garderobe ebenfalls ins Gemeindehaus aus. „Es ist wirklich schön zu beobachten, wie gut der Zusammenhalt im Ort ist“, dankt Ortschef Michalitsch allen Beteiligten. „Der Umbau während des Schulbetriebs wird in vielen Punkte herausfordernd. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir gut durch die Bauphasen kommen werden“, so Michalitsch.

Die Gemeinde lädt am Freitag, 19. Jänner, zum Spatenstich in die Schule ein. Ab 8.15 Uhr gibt es Kaffee und Kipferl, um 9 beginnt der Festakt mit den Schulkindern und Landesrätin Barbara Schwarz. Gäste sind willkommen.