Besucheransturm bei Adventmarkt .

Die Gemeinde Eichgraben, die katholische und evangelische Pfarre luden am ersten Adventwochenende zum Adventmarkt in und um das Gemeindezentrum und den Wienerwalddom. Vereine, die Pfarren, gemeinnützige Organisationen und private Aussteller sorgten für vorweihnachtliche Stimmung in Eichgraben und konnten sich über einen enormen Besucheransturm freuen.