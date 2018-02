Der Biosphärenpark Wienerwald sucht wieder die Wienerwälderin des Jahres.

Die Eichgrabenerin Manuela Zinöcker hat diese Auszeichnung im Vorjahr bekommen und stellt fest: „Das ist eine einmalige Ehrung, über die ich mich sehr gefreut habe.“

„Das Bewusstsein rund um den Wienerwald ist im Zuge der Ehrung noch schärfer geworden.“

Manuela Zinöcker

„Nach der Ehrung habe ich eher wieder die Biosphärenpark-Botschafterin gelebt“, erzählt sie weiter. Die Kriterien, um als Wienerwälderin ausgezeichnet zu werden stützen sich auf drei Säulen: Nachhaltigkeit, Kultur und Naturschutz.

Die gebürtige Oberösterreicherin Manuela Zinöcker ist mit Leidenschaft Biologin und engagiert sich schon fast 20 Jahre aktiv in ihrer Wahlheimat Eichgraben.

Fledermausführung und Bachexpedition

So bringt sie den Kindern mittels kindgerechten Schautafeln am Abenteuerspielplatz die Natur und ihre Pflanzen näher. Unter ihrer Anleitung wurde gemeinsam mit den Schülern der Volksschule Eichgraben der Freiheitsplatz mit Insektenhaus, Kräuterspirale und Trockenbiotop neu gestaltet und wird nach wie vor betreut. So lernen die Kinder spielend den nachhaltigen Umgang mit der Natur.

Zinöcker macht sich auch in anderen Wienerwaldgemeinden verdient, wie etwa in Wolfsgraben, wo sie einen „Heckenpfad“ ins Leben gerufen hat. Sehr beliebt sind auch die von ihr initiierten Veranstaltungen in Eichgraben, die der Bevölkerung die einzigartige Natur näher bringen sollen. Der Bogen spannt sich von der Fledermausführung im Kirchenturm über Vogelexpeditionen, Kräuterworkshops mit Kochgenuss bis zur Bachexpedition, die letztes Jahr für Begeisterung sorgte.

Manuela Zinöcker engagiert sich auch im sozialen Bereich. Sie war bis vor Kurzem Obfrau des Chores „Eichgraben Vokal“ und ist Obfrau des Jugendchors „provokant“. 2016 wurde auf ihre Initiative hin das literarische Werk „Der Wienerwald“ von Heimito von Doderer vertont und vom Chor „Eichgraben Vokal“ in Krems uraufgeführt. „Das Bewusstsein rund um den Wienerwald ist im Zuge der Ehrung noch schärfer geworden“, sagt die Wienerwälderin.

„Es gäbe meiner Meinung nach so viele Frauen in unserer Region, die diese Ehrung verdienen. Die Frauen im Wienerwald sind sehr stark engagiert, aber die meisten üben sich in Bescheidenheit, die nicht notwendig wäre“, so Zinöcker. Dass es diese Auszeichnung gibt, findet sie gut und richtig. „Weil das Engagement sehr stark von Frauen getragen wird“, so die Begründung. Manuela Zinöcker hat auch für 2018 schon Pläne. Es soll auf jeden Fall wieder eine Veranstaltung geben, die den Kindern und Erwachsenen Fauna und Flora des Wienerwaldes näher bringt. Ein ganz besonderes Anliegen ist ihr heuer der „Amphibienschutz an Straßen“. Hier ist sie zurzeit auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sie bei der Rettung von Amphibien vor dem Verkehrstod unterstützen.