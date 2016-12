Eichgraben

„Ich versteh‘ einfach nicht, warum Schulen und Kindergärten so attraktiv sind“, sagt der Eichgrabener Mittelschuldirektor Helmut Peter nach dem Einbruch in der Schule. „Das ist doch kein lohnendes Ziel.“ In der Nacht auf Donnerstag stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in das Schulgebäude ein. Dort brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Bargeld. In der Kanzlei rissen der oder die Täter den Safe von der Wand und nahmen ihn mit. „Darin waren etwas Bargeld und einige Belege“, so der Direktor.

Regelrecht durchwühlt haben die Eindringlinge auch das Lehrerzimmer, wo lediglich minimale Geldbeträge zu finden waren. Im Keller brachen die Täter ebenfalls zwei Türen auf, beim Getränkeautomaten, aus dem sie sich ebenso Bargeld erhofft hätten, dürften sie allerdings gescheitert sein. Als Beute ließen sie auch drei Handys mitgehen.

Bemerkt wurde der Einbruch am Donnerstag gegen 5.45 Uhr früh, als die Schulmilch angeliefert wurde. „Gleich wurde der Schulwart verständigt, der die Polizei alarmierte“, so Peter.

Thema wird im Unterricht behandelt

Einen Tag später waren die gröbsten Spuren bereits beseitigt, der Schock sitzt aber so manchem Schüler noch immer in den Knochen. „Manche Schüler sind sehr betroffen und haben Angst. Es ist daher wichtig, das Thema auch im Unterricht aufzuarbeiten, immerhin sind die Täter in den Lebensbereich der Schüler eingedrungen“, so der Direktor. Das Team nehme den Fall auch zum Anlass, über derartige Taten zu sprechen und die Schüler aufmerksam zu machen, dass sie achtsam sein und mit wachen Augen durchs Leben gehen sollen. Der Schaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert und ist um ein Vielfaches höher als die Beute.

Auch im Februar 2010 kam es zu einem Einbruch in die Schule, damals wurde auch enormer Sachschaden angerichtet. „Jetzt wird die Schule bald umgebaut und erweitert, da werden wir auch dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen setzen“, sagt der Direktor.