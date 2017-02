Der Eichgrabener Florian Klenk wurde vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ zum Journalisten des Jahres 2016 gekürt. Martin Gebhart, Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten, wurde als bester NÖ Lokaljournalist ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden am Dienstag im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien übergeben.

Laudator Kabarettist Florian Scheuba sagte über den Falter- Chefredakteur Klenk: „Er ist die Zukunft des Journalismus in diesem Land.“ Florian Klenk machte im Vorjahr im Zusammenhang mit den „Panama Papers“ von sich reden: Er war einer von 376 Journalisten, die an der Aufdeckung von Briefkastenfirmen in Steueroasen arbeiteten. „Das war sicher das spannendste Projekt, das ich je gemacht habe“, sagt Florian Klenk. Immerhin ging es um 11,5 Millionen Dokumente, die von den Journalisten aus 78 Ländern analysiert und aufgearbeitet werden mussten. Für Aufsehen sorgte Florian Klenk im „Falter“ zuletzt auch mit der Berichterstattung über die Privatstiftung von Erwin Pröll.

Zur Auszeichnung gratulierte auch die Eichgrabener Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze: „Und ich nütze die Gelegenheit, mich bei Florian Klenk auch für sein vielfältiges Engagement für Eichgraben zu bedanken“, so Götze im Newsletter der Gemeinde. Klenk bemüht sich immer wieder, Autorinnen und Autoren zu Lesungen nach Eichgraben zu bringen. Er betreibt auch die Facebook-Seite „Eichgraben von unten“.