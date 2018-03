Zu mächtigen Bäumen sind die Eiche am Gartensteig – der Wappenbaum Eichgrabens – und der Mammutbaum neben dem Gemeindeamt herangewachsen. „Zwei hervorragende Naturgebilde“, wie Josef Maralik, Obmann des Vereins Umweltschutz Eichgraben, sagt. Der Verein ist nun an die Naturschutzbehörde der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten mit der Bitte herangetreten, die beiden Bäume zum Naturdenkmal zu erklären.

Die Existenz der beiden Bäume – Grundeigentümer ist in beiden Fällen die Gemeinde – ist laut Maralik einer Bürger- und einer Bürgermeisterinitiative zu verdanken: „Der Mammutbaum als ‚Hausbaum‘ unmittelbar neben dem Gebäude Gemeindezentrum ist ein markantes Symbol dafür, wie ein ästhetisches Naturgebilde die Gebäudehöhe eines Amtsgebäudes auf harmonische Weise relativiert“, so Maralik.

Der "Hausbaum" wächst und gedeiht

Die Existenz dieses Baumes ist vor allem den Bürgermeistern Wilhelm Groiß und Martin Michalitsch zu verdanken: Groiß legte schon in der Planungsphase des Gemeindezentrums großen Wert darauf, dass der Fortbestand des Mammutbaumes gewährleistet war. Und: „Bürgermeister Martin Michalitsch beobachtete nach eigenen Angaben ab 2009 die Bautätigkeit im Nahbereich des Mammutbaumes mit beispielhafter Akribie, um so durch rasches Einschreiten den Baum vor Schäden zu bewahren“, erzählt der Obmann weiter.

Durch eine Bürgerinitiative wurde der Fortbestand der Eiche gesichert: Als sich im Winter 2012 der Verdacht erhärtete, dass die mächtige Eiche beim Gartensteig gefällt werden sollte, erklärte eine Bürgerinitiative – bestehend aus Funktionären des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines, des Vereins für Kunst und Kultur, des Vereins Umweltschutz Eichgraben und dem Eichgrabener Fußgängerbeauftragten – diese ortsbildgestaltende Eiche zum Wappenbaum.

Sachverständiger ist am Wort

Jetzt ist die Behörde am Zug, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Steger bestätigte. „Derzeit wird geprüft, ob es sich bei den Bäumen um Naturdenkmäler handelt. Auch ein forsttechnischer Sachverständiger wird seine Stellungnahme abgeben.“ In wenigen Wochen soll eine Entscheidung fallen. Den Bescheid erhält – bei positiver Erledigung – der Grundeigentümer. Dann dürfen an den Bäumen keine Veränderungen durchgeführt werden. Falls Maßnahmen erforderlich seien, müssen diese mit der Behörde geklärt werden. Die Kosten übernimmt dafür der Grundeigentümer. Bürgermeister Martin Michalitsch freut sich jedenfalls über die Bemühungen: „Wie auch immer die Entscheidung ausfallen wird, wir werden auch weiterhin auf unsere Bäume und ganz besonders auf Bäume mit Geschichte achten.“