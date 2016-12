„Unser Hund Maxi ist komplett daneben, seit Binsi nicht mehr am Leben ist“, sagt Anton Lendl aus Eichgraben. Der Terrier-Dackel-Mischling seiner Lebensgefährtin ist verstorben. Nachdem das Paar am vergangenen Wochenende mit den beiden Vierbeinern unterwegs war, wurde Binsi komplett apathisch, erinnert sich Lendl, der sich mit dem Vierbeiner gleich auf den Weg in die Tierklinik machte. „Dort wurde der Hund untersucht und ihm Blut abgenommen“, so Lendl, „auch Medikamente hat er bekommen.“

Doch am nächsten Tag verstarb Binsi. Die Familie vermutet, dass der Hund einen Giftköder gefressen hat und deshalb verstorben ist, aber „sicher können wir das nicht sagen“, so Lendl. Und er appelliert an die Hundebesitzer, mit offenen Augen mit ihren Vierbeinern spazieren zu gehen, sodass sie nichts Falsches fressen. „Weil die Hunde schnofeln ja überall hin.“

Nun brodelt natürlich auch kräftig die Gerüchteküche in Eichgraben, mehrere Hunde sollen schon vergiftet worden sein. Bei der zuständigen Polizei in Altlengbach ist aber kein einziger Fall bekannt.