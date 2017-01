Franz Ondraschek feierte am 30. Dezember seinen 70. Geburtstag, wozu sich die Familie, Freunde und Weggefährten aus Beruf und Politik als Gratulanten einstellten. Ondraschek, der vom Präsenzdienst weg, mit kurzer Unterbrechung aufgrund eines Studiums, im Dienst des Bundesheeres stand, war von 1981 bis 2007 als ÖVP-Gemeindrat tätig.

„Besonders engagiert hat er sich für die Errichtung des Wienerwald Museums mit Veranstaltungszentrum, die Sportplatzsanierung sowie die Sanierung der Schule“, berichtet Bürgermeister Martin Michalitsch. Seit über 25 Jahren engagiert er sich auch beim Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein (FVV). Der Regierungsrat ist Ehrenringträger des FVV Eichgraben und Träger der goldenen Ehrennadel der Marktgemeinde Eichgraben.

Zum 70er freute er sich nicht nur über viele Gratulationen, sondern vor allem über den Besuch seiner Ziehtochter Masiela Lusha, die extra aus Kalifornien angereist ist. Die albanisch-amerikanische Schauspielerin, Autorin und Produzentin Masiela Lusha ist ein ehemaliges Flüchtlingskind. Mit ihrer Mutter schaffte sie Ende der 1980er Jahre die Flucht von Albanien über Ungarn nach Österreich, wo die beiden von Franz Ondraschek aufgenommen wurden. Unterstützt von Ondraschek wagte die kleine Familie den Sprung über den großen Teich, wo Masiela Karriere machte. Als Autorin schrieb sie Kinderbücher und schaffte es, als Schauspielerin in den Filmstudios von Hollywood Fuß zu fassen. Sie spielte in einigen Fernsehserien, zweimal wurde sie mit dem „Young Artist Award“ für die beste Darstellerin in den Bereichen Komödie und Drama ausgezeichnet.

Franz Ondraschek ist sehr stolz: „Masiela ist eine sehr ehrgeizige junge Frau. Bereits im Alter von sieben Jahren beherrschte sie drei Sprachen. Nach ihrer Übersiedelung in die USA lernte sie noch Englisch dazu.“ Trotz ihres Erfolgs ist sie bescheiden geblieben und engagiert sich für soziale Projekte.