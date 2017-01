Eichgraben

Im Rahmen des Neujahrstreffens gratulierten ihr auch FPÖ-Obmann HC Strache und Norbert Hofer mit einem Küsschen zum Geburtstag. Das Foto wurde ihr zur Verfügung gestellt und sie postete es voller Freude auf Facebook. Über das was danach folgte, konnte die Modedesignerin, die auch bei Karl Lagerfeld studierte, nur noch den Kopf schütteln.

Auf einer FPÖ-kritischen Seite wurde ihr Kopf u. a. durch Donald Trump, Miss Piggy und Adolf Hitler ersetzt. Sie meldete diese Seite wegen Urheberrechtsverletzung, woraufhin diese umgehend von Facebook gesperrt wurde. Die Freude über den Erfolg währte nicht lange, nach drei Tagen war die Seite wieder online.

HC Strache und Norbert Hofer gratulierten Christine Gleitsmann zum Geburtstag. Foto: Privat, Herwig Götschober | Privat, Herwig Götschober

Nach geltendem österreichischen Recht liegt laut den Betreibern der Seite keine Urheberrechtsverletzung vor und die „ Parodien“, wie der Betreiber der Seite die Umgestaltung des Fotos nennt, fallen unter Kunst- und Meinungsfreiheit. Dennoch lässt sich Christine Gleitsmann ihre Laune nicht verderben - immerhin hatte sie ein tollen Geburtstag mit vielen Freunden und Gratulanten.

Die Eichgrabenerin appelliert aber an alle User: „Kritik ist okay, aber extrem unter-griffige, der Wahrheit nicht entsprechende Behauptungen in die Welt zu setzen, nur um die Stimmung in der Bevölkerung negativ zu beeinflussen, sollten unterlassen werden."