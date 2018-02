„Das letzte Jahr war eines der schwierigsten meines Lebens, doch jetzt ist der Blick wieder nach vorne gerichtet“, berichtet Philipp Wimmer-Joannidis ein Jahr nach der Einleitung des Sanierungsverfahrens über Mo’s Catering. „Zur finanziellen Situation kamen Personalprobleme dazu und dann beendete auch noch David Blanda seine Mehlspeisproduktion“, erzählt der Betreiber des Lokals im Gemeindezentrum.

Nun scheint es wieder bergauf zu gehen

Mit einem jungen motivierten Koch, der im gehobeneren Gastronomiebereich gearbeitet hat, will Philipp Wimmer-Joannidis ein neues Speisenkonzept umsetzen. Ab 17 Uhr gibt es jetzt eine Abendkarte.

„Wir wollen ein wenig weg vom Kaffeehausimage“, so der junge Gastronom. Und weiter: „Vormittags und nachmittags gibt es nach wie vor den gewohnten Kaffeehausbetrieb und mittags das gewohnte Menü. Die Karte wird saisonal gestaltet.“ Mit der Bäckerei Haubenberger habe man einen verlässlichen Backwaren- und Mehlspeispartner gefunden. Das Eis wird in Zukunft selbst hergestellt. „Kulinarisch wird es bei uns heuer ein sehr spannendes Jahr“, verspricht Philipp Wimmer-Joannidis.

Mit Peter Kampichler, der Gemeinde und Bauer Max sind außerdem Projekte geplant. Neben kleinen Konzerten und Ausstellungen sind Veranstaltungen mit der Gemeinde, wie etwa das Summer-Opening, der Dirndlgwandkirtag oder die Fußballweltmeisterschaft Fixpunkte im heurigen Jahr. „Urban, modern und doch traditionell wollen wir auch in Zukunft die Rolle des Kaffeehauses sehr ernst nehmen und am Abend eine gepflegte Restaurantkultur anbieten“, blickt Wimmer-Joannidis hoffnungsvoll in die Zukunft.