Vereine verwöhnten Besucher bei Adventmarkt .

In passender Atmosphäre ging am ersten Adventwochenende der Eichgrabener Adventmarkt rund um die Kirche und das Gemeindezentrum über die Bühne. Die Eichgrabener Vereine verwöhnten die vielen Besucher mit Speis und Trank und viele Aussteller boten ihre Produkte an.