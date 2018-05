Das Zwergenland Eichgraben könnte bald Geschichte sein. „Obfrau Lisi Alberer hat uns mitgeteilt, dass der Verein mit Ende Juli seine Betreuungstätigkeit einstellt“, bedauert Bürgermeister Martin Michalitsch. Aus privaten Gründen legt die Obfrau ihr Amt zurück, die Eltern wurden bereits informiert.

Seit 2011 kümmerte sich die Einrichtung um Kleinkinder. „Begonnen wurde im Gemeindezentrum, bald konnte eine dauerhafte Unterkunft in einem angemieteten Haus vis-á-vis der Schule gefunden werden“, berichtet Michalitsch. Betreiber war der Verein Zwergenland, der vom Land NÖ und der Gemeinde Eichgraben unterstützt wurde. „Seitens der Gemeinde will ich festhalten, dass mir und uns das Bestehen einer Kleinstkindbetreuung ein großes Anliegen ist. Wir sind derzeit dabei, verschiedene Optionen zu prüfen um den Betrieb möglichst nahtlos fortführen zu können“, so der Bürgermeister.

Auch die zuständige Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze betont, dass bereits intensiv an einer Lösung gearbeitet wird. „Die Kleinstkindbetreuung ist mir ein wichtiges Anliegen. Es wird sicher eine zufriedenstellende Lösung für die betroffenen Eltern und Kinder geben“, zeigt sich Götze zuversichtlich. Michalitsch stimmt ihr zu: „Es ist uns bewusst, dass eine unklare Betreuungssituation für Eltern eine große Belastung ist - daher hat das Thema für uns absolute Priorität“, verspricht Michalitsch.