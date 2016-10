Auf reiche Beute waren Einbrecher in der Vorwoche in Eichgraben aus, in einem Haus wurden sie fündig, bei zwei weiteren Coups gingen sie leer aus.

Im Laufe der Vorwoche kam es zu einem Einbruch in einem unbewohnten Haus, in dem gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt, gestohlen wurde nichts.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht auf Samstag bei einem Einfamilienhaus, während die Besitzer zu Hause waren. Glücklicherweise ist das Haus durch eine Alarmanlage gesichert. Diese schlug an, als das Fenster beschädigt wurde. Unverrichteter Dinge zogen der oder die Täter wieder ab.

Um Hinweise wird gebeten

Golddukaten, Modeschmuck und Bargeld wurden aus einem Haus am Samstag zwischen 16 und 21 Uhr gestohlen. Der oder die Täter brachen die Kellertür auf und gelangten so in das Innere des Hauses im Ortsteil Stein. Vor dem Coup wurden in der Nähe des Tatortes drei verdächtige Personen – zwei Männer und eine Frau mit südländischem Aussehen – wahrgenommen. Die Exekutive bittet um Hinweise, 059133/3161.

Polizei gibt Tipps bei Infoabend

Damit es zu derartigen Einbrüchen erst gar nicht kommt sind verschiedene Sicherheitsmaßnahmen empfehlenswert. Informationen dazu geben die Beamten der Polizei Altlengbach bei einem Infoabend am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindeamt.