Da jetzt in der düsteren Jahreszeit wieder die Gefahr von Einbrüchen, insbesondere von sogenannten Dämmerungseinbrüchen steigt, luden die Marktgemeinde Eichgraben und die Polizeiinspektion Altlengbach vergangene Woche zum Kriminalpräventionsvortrag. Bezirksinspektor Friedrich Hackl und Gruppeninspektor Karl Pyringer berichteten über die Kriminalstatistik des letzten Jahres, über die Art der Delikte, die Vorgangsweise der Täter und die Maßnahmen, die zur Vorbeugung ergriffen werden können.

Einbrüche auch in den Morgenstunden

Während 2015 in Eichgraben zehn Einbrüche verübt wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2016 auf 28 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche. Alleine in der letzten zwei Wochen wurden drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in der Wienerwaldgemeinde verübt. Zur Zeit wird in der Region auch oft in den Morgenstunden, wenn sich die Leute auf den Weg zur Schule oder Arbeit machen, eingebrochen. Laut Polizeiinspektion kommen die Tätergruppen vorwiegend aus Osteuropa und Südosteuropa. Aber auch Chilenen-Banden sind aktiv. Bei vielen Einbrüchen bleibt es „nur“ beim Versuch, da die Täter an mechanischen oder elektronischen Hürden oder an Hunden scheitern.

"Wenn sie sich plagen müssen, können sie gleich arbeiten gehen“

„Ziel unserer Prävention ist es, dass die Täter zumindest nicht ins Haus gelangen“, so Friedrich Hackl, der auch auf die nachbarschaftliche Zivilcourage verweist. „Man muss es den Tätern möglichst schwer machen, denn die meisten wollen sich nicht plagen. Wenn sie sich plagen müssen, können sie gleich arbeiten gehen“, meinte er scherzend. Karl Pyringer und Friedrich Hackl mahnten auch dazu, sich nicht in Gefahr zu begeben. „Die Verbrecher zu jagen, ist unser Geschäft“, so Hackl.

Die Landespolizeidirektion bietet kriminalpolizeiliche Beratungen an. Friedrich Hackl ist unter friedrich.hackl@polizei.gv.at, die Polizeiinspektion Altlengbach unter 059/133-3161 erreichbar. Weiters stehen Beamte der Polizeiinspektion jeden Dienstag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr für Informationen zur Verfügung.