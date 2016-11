Die Anzbacherin Margarethe Fuchs feierte im Kreise ihrer Familie den 100. Geburtstag. Die Familienfeier fand genau am Geburtstag, am 1. November, statt. Als Überraschung überreichten die Familienmitglieder hundert rote Luftballons, die dann in den Himmel entlassen wurden.

Seit 1945 in Maria Anzbach

Margarethe Fuchs ist in Graz geboren und dort auch aufgewachsen. 1945 kam sie nach Maria Anzbach, wo sie später in der Tischlerei ihres Mannes mitarbeitete, die Buchhaltung machte und für den Haushalt sorgte. Sie war eine fürsorgliche Mutter für ihre drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen. Margarethe Fuchs kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. Ihre Lieblingsspeise ist heute noch immer eine steirische Polenta mit Milch, die ihr die Pflegehelferin gerne zubereitet.

Urkunde zum 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag überbrachte Bettina Fraunbaum von der BH St. Pölten die besten Glückwünsche und überreichte eine Urkunde mit der Ehrengabe des Landeshauptmannes Erwin Pröll. Bürgermeisterin Karin Winter und Monika Weissmann gratulierten für die Marktgemeinde Maria Anzbach und überreichten eine Gedenkmünze und einen Blumenstrauß.