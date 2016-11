Am Montag war die Finanzausschusssitzung in Neulengbach angesetzt. Im Vorfeld gab es Kritik von SP-Seite: „Wir haben erst am Freitag die Unterlagen bekommen, das finde ich seltsam“, erklärte Stadtrat Josef Fischer verärgert.

Man brauche eine gewisse Vorbereitungszeit für den Voranschlag: „Zumindest eine Woche vorher sollte man die Unterlagen bekommen, das ist ja ein ganzes Konvolut. Man kann nicht alles über das Wochenende machen, am Montag ist Arbeitstag, da kommt man auch nicht dazu, sich vorzubereiten“, so der SP-Politiker. Grundsätzlich funktioniere die Zusammenarbeit mit der VP gut, aber dass man so spät Infos in puncto Finanzplanung bekomme, sei ärgerlich.

Finanzausgleichsverhandlungen sorgten für Verzögerung

Bürgermeister Franz Wohlmuth versteht die Kritik und begründet die späte Übermittlung der Unterlagen so: „Wir hatten am Mittwoch erst Gespräche mit Vertretern vom Land. Das heißt, erst seit diesem Zeitpunkt waren die Zahlen da und sind definitiv besprochen worden. Wir können nichts dafür und waren auch schon ungeduldig, aber durch die Finanzausgleichsverhandlungen hat sich alles verzögert.“

Wohlmuth: „Das ist das jährliche Procedere, das sich heuer einfach verzögert hat“

SP-Stadtrat Josef Fischer ärgert sich über späte Information. | NOEN, Archiv

Die Voranschlagszahlen und der Grobentwurf aller Gemeindebudgets werden immer mit Vertretern des Landes besprochen: „Das ist das jährliche Procedere, das sich heuer einfach verzögert hat“, so Wohlmuth. Zum Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sagt der Neulengbacher Ortschef: „Wie sich das auswirkt, kann man noch nicht sagen. Der Wille des Finanzministers ist vorhanden, Richtung Aufgabenorientierung zu gehen und die Finanzströme direkt an die Gemeinden und nicht über den Umweg über das Land zu führen.“

Dass die Gemeinden mehr Geld für die Flüchtlingshilfe bekommen sei grundsätzlich positiv, aber: „Mit einer Einmal-Zahlung wird es nicht getan sein. Die wahren Probleme beginnen, wenn die Flüchtlinge den Asylstatus bekommen“, so Wohlmuth.