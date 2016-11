Mörderdinner in Altlengbach .

Über 100 begeisterte Besucher erlebten einen grandiosen Krimiabend mit vielen musikalischen, schauspielerischen und kulinarischen Höhepunkten. Die spannende, humorvolle und interaktive Show, begleitet von Live-Gesang und einem exquisiten 5-Gänge-Dinner wurde mit viel Applaus belohnt.

Die Besucher versuchten, Licht in die finsteren Machenschaften und gemeinen Intrigen rund um den Mord an Superstar „Johnny“ zu bringen, was ihnen auch gelang.