Sternsinger in Maria Anzbach unterwegs .

In den vergangenen Tagen waren wieder viele Mädchen und Burschen mit ihren Begleitern unterwegs, um die frohe Botschaft zu verkünden, Glücks- und Segenswünsche zu den Bewohnern zu bringen und um Spenden für Menschen in Armutsregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu sammeln.