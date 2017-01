Kommandant Josef Breitenecker durfte sich über viele Besucher beim FF-Ball im Gasthaus Lazelberger in St. Christophen freuen.

FF-Ball in St. Christophen .

Die Tanzband „Achtung“ sorgte für flotte Tanzmusik, es gab eine Tombola mit 50 Torten und schönen Preisen, eine tolle Mitternachtsverlosung mit wertvollen Preisen und Christa Berger sorgte für eine Damenspende mit Schoko-Jetons. In der Mitternachtspause „rollte die Kugel“, drei Gewinnerinnen dürften sich auf einen tollen Abend in der Theaterei in St. Christophen freuen.

Mehr darüber gibt es in der aktuellen Ausgabe der NÖN Neulengbach.