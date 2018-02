2015 kam Sonja Koschina für die Neos in den Gemeinderat, 2016 ging sie in Karenz, jetzt ist sie wieder da: Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde Koschina wieder angelobt. VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth ersuchte um konstruktive Zusammenarbeit.

Auf die Frage der NÖN, was sie sich für ihre Tätigkeit in Neulengbach vorgenommen hat, antwortet die Neos-Gemeinderätin: „Es gibt einige Dinge, die mich schon länger ärgern oder die mir von anderen Bürgern gemeldet werden, für die ich mich einsetzen möchte.“ Ein Thema sei etwa ein Zebrastreifen bei der Bahnstation. Die zweifache Mutter möchte sich außerdem auch für Verbesserungen bei den öffentlichen Spielplätzen einsetzen: „Beim Schlosspark-Kindergarten gehört etwas gemacht, der wurde durch die Klosterberg-Baustelle beschnitten.“ Als weiteres Anliegen nennt Sonja Koschina die Bürgerbeteiligung: „Bei größeren Dingen sollen die Bürger mitdenken und gefragt werden, bevor etwas entschieden wird.“

Während der Babypause von Sonja Koschina war Michaela Schmitz als Neos-Gemeinderätin aktiv. Sie saß am Dienstag unter den Zuhörern und meinte: „Das ist auch ganz interessant.“