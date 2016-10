„Peter Müller war ein liebenswerter Chaot, der uns sehr fehlen wird“, sagt BORG-Direktor Johannes Hiller tief betroffen. Der Lehrer unterrichtete sowohl im BORG Neulengbach also auch in den Neuen Mittelschulen in Neulengbach und in Eichgraben Bewegung & Sport sowie Deutsch. Er ist im Alter von 57 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Lehrer der ersten Stunde im BORG

Nach einem Telefonat mit einem guten Freund ist der Lehrer nicht zum Unterricht gefahren. Wenig später wurde er leblos gefunden. „Peter gehörte zu den ersten, die sich vor knapp zehn Jahren bei mir bewarben, um am damals neu aufzubauenden Oberstufenrealgymnasium unterrichten zu können“, berichtet Hiller. Somit gehört er zum Lehrerteam der ersten Stunde. „Er bereitete den Schülern unvergessliche Turnstunden, verstand es, ihre Interessen zu berücksichtigen, und war auch abseits des Unterrichts in vielen Gesprächen richtungsweisender Wegbegleiter für so manchen Heranwachsenden“, lobt Hiller.

Direktorin Gabriele Ettmayer von der Mittelschule Neulengbach ist tief bestürzt über den Tod Peter Müllers, genauso wie Melitta Michalko von der Mittelschule Eichgraben, die berichtet: „Er war ein total liebenswerter, spontaner Mensch, der immer mit lustigen Geschichten aufwarten konnte.“