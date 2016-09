„Der Trick ist einfach, er funktioniert“, sagt der Staatsanwalt in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten. Auf der Anklagebank sitzen drei Betrüger, in zwei Tagen sackten sie mit dem Umtausch-Trick rund 5.500 Euro ein.

Gleich 56 Mal schlugen das Pärchen aus der Slowakei, 21 und 35 Jahre alt, und ein 33-jähriger Tscheche heuer im Frühjahr bei Diskontern zu. In Melk waren sie genauso erfolgreich wie in Neulengbach, Böheimkirchen oder Amstetten, und die Masche funktionierte bestens.

In einer Filiale kauften die Angeklagten Staubsauger, Luftburg oder Bohrmaschinen ein, kopierten dann die Rechnungen mehrmals. In anderen Filialen legten sie die gleichen Waren in den Einkaufswagen und tauschten diese dann mit den kopierten Rechnungen an der Kasse gegen Geld um.

„Leugnen nützt auch nichts, es war ein Leichtes, alles aufzuklären“

Im Prozess sind die Kriminellen geständig. „Leugnen nützt auch nichts, es war ein Leichtes, alles aufzuklären“, meint der Richter.

Denn: Über die Aktionen führte die 21-Jährige genau Buch. Als die drei dann geschnappt wurden, fanden Ermittler die Liste mit den Coups in ihrem Auto.

Alle drei Angeklagten fassen teilbedingte Strafen aus. Sechs Monate absitzen muss der 33-jährige Rädelsführer. Vier Monate hinter schwedischen Gardinen setzt es für seine Freundin, sie darf somit sofort nach Hause gehen. 18 Monate gesiebte Luft kassiert der bereits achtmal vorbestrafte Tscheche. Die Urteile sind teils rechtskräftig.