Die Bauarbeiten zur Modernisierung der Bahnhaltestelle Eichgraben-Altlengbach sind abgeschlossen. Nicht realisierbar war die von Pendlern geforderte Toilettenanlage im Haltestellengebäude. Hier hat die Gemeinde mit einem Plastik-WC neben der Park & Ride-Anlage Abhilfe geschaffen.

Pendlerin stürzte über Stufe

Mit Abschluss der Bauarbeiten hat sich die Parksituation im Bahnhofsbereich wieder etwas entspannt. Nicht ganz so entspannt sind einige Pendler, die den Bahnsteig Richtung St. Pölten benutzen, denn hier gibt es „Stolpersteine“. Über eine dieser Stufen am Bahnsteig ist bereits eine Pendlerin schwer zu Sturz gekommen. „Die Dame hatte Glück, dass der Zug bereits zum Stillstand gekommen war. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Zug beim Einfahren gewesen wäre“, berichtet ein geschockter Augenzeuge.

Insgesamt seien die Reaktionen zum modernen Bau durchwegs positiv, erklärt Bürgermeister Martin Michalitsch. Für Eichgraben als „Kind der Westbahn“ sei ein schöner und funktioneller Bahnhof eine wichtige Einrichtung.

| NOEN

„Wünsche gibt es noch hinsichtlich des Bahnsteigs Richtung Sankt Pölten – dort ist das Niveau ja noch nicht endgültig hergestellt. Es gibt einige unangenehme Stufen und die Wartezone ist aus diesem Grund noch nicht vollständig verglast.“ Es sei im Interesse der Gemeinde, dass diese Arbeiten ehestmöglich durchgeführt werden.

Beschwerden von Bürgern hat es im Bezug auf Straßen rund um die Bahnstation gegeben. Durch die schweren Baufahrzeuge ist es in einigen Bereichen zu Straßenschäden gekommen. Dazu der Ortschef: „Was die Straßen betrifft, so sind noch einige wenige Punkte offen, die wir im Frühjahr abschließen werden.“