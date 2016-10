Der Ideenwettbewerb zur Wiederbelebung des Neulengbacher Wahrzeichens geht in die letzte Runde. Jetzt sind die Bürger am Wort: Sie können am zweiten November-Wochenende mitentscheiden, welche die vielversprechendste Idee für die Burg Neulengbach ist.

Am 12. und 13. November sind die Bürger eingeladen, die ausgestellten Konzepte zu begutachten und zu bewerten. Für das Publikumsvoting ist aus rechtlichen Gründen eine Anmeldung im Internet erforderlich: www.burg2025.at.

Mehr dazu lesen Sie in Ihrer aktuellen Printausgabe der Neulengbacher NÖN.

Eine Burgführung mit Hedy Fohringer gibt es übrigens am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt ist beim Haupteingang. Eintritt: 5 Euro, Kinder frei. Verbindliche Anmeldung unter http://neulengbach. eventmessage.at/ burgfuehrung.