Die Musiksektion des Innermanzinger Kultur-, Sport- und Folklorevereins mit Obmann Fritz Horak lud am Samstag zu einem fantastischen Konzert der Gruppe C+M Joy in die Laabentaler Mittelschule ein. Besonders freute sich der Obmann, dass zwei seiner Kinder, Fritz und Grete in dieser A capella Gruppe dabei sind.

Geboten wurde eine musikalische Reise rund um den Globus, dabei streiften die Sänger auch die verschiedensten Musikrichtungen, von Pop über Gospel, alte Musik bis hin zu Jazz.