Der Centercourt und seine Familie, das sind die wichtigsten Faktoren im Leben des 55-jährigen Günter Bresnik. Das Rampenlicht sucht er normalerweise nicht, das überlässt er seinen Weltklassespielern, doch am Freitag stand Günter Bresnik am Centercourt in der Wiener Stadthalle im Mittelpunkt.

Seine Familie, Gattin Kathy und die vier Töchter Johanna, Paula, Antonia und Theresa, viele Wegbegleiter und Freunde aus dem Laabental und Medienvertreter aus aller Welt waren da, als der erfolgreiche Tennistrainer sein Buch „Die Dominic Thiem Methode— Erfolg gegen jede Regel“ präsentierte.

Autobiografie und Ratgeber

Weil Bresnik zuerst ein Weltklassetrainer werden musste, um einen Weltklassespieler formen zu können, ist das Buch auch eine Autobiografie. Er erzählt von seiner Familie, von der Arbeit mit Horst Skoff, Boris Becker, Stefan Koubek und vor allem mit Dominic Thiem, den er seit vielen Jahren betreut. „Die Arbeit mit Dominic ist mein Meisterstück. Und wir sind noch nicht fertig“, so der Tennis-Coach.

Seine Qualitäten als Trainer kommen Günter Bresnik auch als Autor zugute. So offen und anschaulich, so leidenschaftlich und schonungslos sind Sportbücher nur selten geschrieben.

Auch Lauffreund Peter Praschl Bichler, Gattin Inge sowie Daviscup-ChefStefan Koubek zeigten sich begeistert von Bresniks Buch. | NOEN

Von den im Buch aufgelisteten „17 Dingen, die ich über Erfolg gelernt habe“ können sich aber auch Nicht-Spitzensportler etwas abschauen. „Lernen beginnt mit dem Eingeständnis von Unwissen“, lautet einer von Bresniks Lehrsätzen, und „Wirklich gut wird man nur in etwas, das man liebt“ ein anderer.

Günter Bresnik will als Autor jetzt die Bestsellerliste stürmen. Sein Schützling Dominic Thiem scherzte bei der Buchpräsentation: „Hoffentlich überholt mich das Buch jetzt nicht im Ranking.“