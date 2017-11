Der Höhepunkt ist wieder am Samstag, 2. Dezember der Krampuslauf um 18 Uhr vor der Gemeinde, der zu den beeindruckendsten Krampusläufen in der Region zählt. Jürgen Strutzenberger: „Es wird wieder eine spektakuläre, höllische Veranstaltung mit etwa 100 Krampussen und Perchten.“

Oberste Priorität hat natürlich die Sicherheit. „Unser Krampuslauf hat einen hervorragenden Ruf und es ist noch nie zu aggressiven Auseinandersetzungen gekommen. Die Kinder lieben unsere Krampusse“, betont Jürgen Strutzenberger. Er ist sich sicher, dass auch am Samstag der Krampuslauf ohne Vorfälle über die Bühne geht.

Tolles Programm mit vielen Überraschungen

„Es werden auch 15 Kinderkrampusse unterwegs sein. Der Brauch um die höllischen Gesellen ist uralt und wir werden wieder ein tolles Programm mit vielen Überraschungen bieten“, so Strutzenberger. Der Laabentaler Krampuspass besteht aus 30 Personen und ist in der Weihnachtszeit ausgebucht. „Wir sind heuer bei 15 Krampusläufen engagiert. Besonders stolz bin ich, dass wir auch auf die Schallaburg eingeladen wurden“, so Strutzenberger.

Natürlich wird man auch wieder in der Region für höllische Stimmung sorgen. Fixpunkte sind der Adventmarkt in Altlengbach und in Neulengbach. Bereits am Sonntag war der Laabentaler Krampuspass in Spitz an der Donau im Einsatz.

Gewalt bei Krampusläufen ist jedenfalls für Strutzenberger ein Tabu: „Da gibt es keine Grauzone. Punkt.“