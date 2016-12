Ulli Rathmayer ist 44, hat zwei erwachsene Kinder, arbeitet in Wien als Ordinationsassistentin und hat ein großes Hobby: Laufen.

Das heurige Jahr stand im Zeichen eines besonderen Laufes: Rathmayer hat am Transalpine-Run teilgenommen: In sieben Etappen hat sie die Alpen überquert, von Garmisch-Partenkirchen in Deutschland bis Brixen in Südtirol.

Knapp 250 Kilometer Distanz und 15.000 Höhenmeter im An- und Abstieg waren zu bewältigen. „Es war ein Traum, von dem ich nicht wusste, dass er so schnell in Erfüllung gehen würde. Ich möchte keinen einzigen Höhenmeter und Kilometer missen, bis auf die letzten vielleicht, die waren heftig und die Oberschenkel wollten nicht mehr so, wie ich wollte.“

„Der Schöpfl ist mein Hausberg.“

Ulli Rathmayer

Eines ist für die 44-Jährige klar: So schnell wird sie sich eine derartige Belastung nicht mehr antun. Einige Wochen Pause brauchte sie, um sich von den Strapazen zu erholen. „Ich konnte wegen der Schmerzen nicht laufen, die Muskeln brauchten Zeit. Aber am Wochenende war ich schon am Schöpfl, da ist die Welt gerettet. Jetzt macht das Laufen wieder Spaß“, lacht Rathmayer.

Der Lauf über die Alpen im September war extrem, aber auch die Vorbereitung nach einem speziellen Trainingsplan hatte es in sich: Bis zu 80 Kilometer spulte die zweifache Mutter jede Woche herunter, um den Transalpine-Run, einen der schwierigsten Trail-Läufe weltweit, zu bewältigen.

„Jeder Tag war eine neue Herausforderung"

Der Lauf selbst sei wirklich anstrengend gewesen: „Jeder Tag war eine neue Herausforderung, die es zu bewältigen gab“, sagt die Innermanzingerin, die gemeinsam mit einer Freundin voll motiviert in Garmisch-Partenkirchen startete. „Wir durften uns nach einem lockeren Aufwärmtag mit 36,5 Kilometern und 2.088 Höhenmetern mit Ziel in Lermoos und dem zweiten Tag von Lermoos bis Imst mit 33,8 Kilometern und 2.023 Höhenmetern auf die längste Etappe am Tag 3 freuen, vor der wir doch gehörigen Respekt hatten“. 47,9 Kilometer und 3.037 Höhenmeter ging es hinauf und wieder hinunter.

Nach 10:40 Stunden kamen die beiden Sportlerinnen in Mandarfen an. „Viel Regenerationszeit gab’s nicht, also möglichst schnell essen und Kalorien schaufeln, was geht, und weiter ging’s am Tag 4 von Mandarfen nach Sölden, wo wir auch den höchsten Punkt des Rennens über den Rettenbachferner Gletscher überquerten“, schildert Rathmayer. 25,7 Kilometer und 1.887 Höhenmeter wurden an diesem Tag absolviert. Von Sölden ging es am Tag 5 über 33,3 Kilometer und 1.453 Höhenmeiter weiter nach St. Leonhard in Passeier, der ersten Station in Südtirol. „Tag 6 forderte uns 33,6 Kilometer und 2.440 Höhenmeter ab, wobei wir uns in der Früh schon gehörig gegenseitig motivieren mussten, um die Laufbeine wieder in Schwung zu bringen.“

Am letzten Tag ging es von Sarntheim nach Brixen: satte 36,5 Kilometer und 1.934 Höhenmeter. „Mit dem Ziel in Sichtweite ließen sich auch die letzten steilen Höhenmeter mit Krämpfen in den Beinen bergab bewältigen. Geschafft! Nie möchte ich dieses Glücksgefühl missen, unter einem Zielbogen durchgelaufen zu sein, wie nach diesem Lauf. Ein Gefühl, das im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzt hatte“, schwärmt die Läuferin, deren zweites Hobby Singen bei der Chorgemeinschaft Altlengbach und beim Kleinberger Dreigesang ist.

Ötscher als neues Laufziel

Nach ihrer Laufpause ist sie jetzt wieder aktiv: „Der Schöpfl und der Gföhlberg sind meine Haupttrainingsstrecken.“ Dreimal pro Woche läuft sie, einmal pro Woche absolviert sie ein Krafttraining.

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Transalpine-Run hat Rathmayer schon Pläne fürs nächste Jahr: Da möchte sie unter anderem den Zweitageslauf am Ötscher absolvieren.