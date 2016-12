Gemeindearzt Rudolf Burg hat nach 30-jährigem Einsatz seine Ordination geschlossen. Wie berichtet ist in Kirchstetten die Nachfolge gesichert: Rene Chahrour, bisher praktischer Arzt in Böheimkirchen, kommt in seine Heimatgemeinde Kirchstetten. Bis zur Übergabe der Ordination zum Jahresende wird noch eine Vertreterin für die Patienten zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch besuchten Bürgermeister Paul Horsak und Rene Chahrour Rudolf Burg in der Ordination, um ihm für seinen Dienst für die Bevölkerung der Marktgemeinde und darüber hinaus im Sanitätssprengel zu danken.

Mit Glückwünschen für den neuen Lebensabschnitt, für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2017 überreichten sie dem Arzt ein kleines Mitbringsel in Form eines edlen Tropfens.

Rudolf Burg erhielt im Jahr 2008 vom damaligen Bürgermeister Johann Dill für seine Verdienste als Gemeindearzt den Goldene Ehrenring der Marktgemeinde überreicht.