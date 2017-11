„Der Sachverständige Wolfgang Denk hat die Obduktionen durchgeführt, jetzt warten wir auf das Gutachten“, sagt Karl Fischer von der St. Pöltner Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Neulengbacher NÖN. Bis ein toxikologischer Befund da ist, kann es vier Wochen dauern.

Wie die Krone am Sonntag berichtet, wurden zwei frühere Bewohnerinnen des Pflegeheims Clementinum in Niderösterreich und Wien exhumiert. Geklärt werden soll, ob es Hinweise auf Medikation gibt. Berichte, dass jetzt wegen Mordverdacht ermittelt wird, werden seitens der Staatsanwaltschaft am Sonntag nicht bestätigt.

"Es gibt noch keine konkreten Hinweise"

Karl Fischer: „Es wird nach wie vor wegen Quälens und Vernachlässigens wehrloser Personen ermittelt.“ Sollten beim toxikologischen Gutachten überraschende Ergebnisse herauskommen sei eine Ausweitung möglich: „Aber bis jetzt gibt es keine konkreten Hinweise.“ Auch weitere Exhumierungen seien derzeit nicht geplant, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Wie berichtet ist der mutmaßliche Pflegeskandal im Oktober 2016 bekannt geworden. Fünf Pflegekräfte des Clementinum werden verdächtigt, wehrlose Heimbewohner gequält und erniedrigt zu haben. Sie weisen alle Vorwürfe von sich.

Im Pflegeheim Kirchstetten habe man durch die Medien von den Exhumierungen erfahren, sagt Pressesprecher Christian Zwittnig auf Anfrage der NÖN. Auch er weist darauf hin, dass von Ermittlungen wegen Mordes nicht die Rede ist.