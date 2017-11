„Meinem Mann geht es den Umständen entsprechend, er ist stabil, muss aber noch ein paar Tage im Spital bleiben“, sagt Susanne Reichhuber. Sie ist unendlich froh, dass der Traktorunfall ihres Mannes glimpflich ausgegangen ist. „Er hatte 1.000 Schutzengel“, zeigt sie sich erleichtert. Wie berichtet, stürzte Landwirt Ferdinand Reichhuber aus Hinterberg (Gemeinde Böheimkirchen) in Sichelbach mit seinem Traktor über die Bachböschung.

Josef Fleischl, der in der Nähe des Unfallortes wohnt, sah gerade aus dem Fenster, als der Unfall passierte und sich der Traktor überschlug. „Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hinübergefahren. Meine Tochter Ilena (14) ist auch mit mir mitgekommen“, erinnert sich Fleischl. Er bahnte sich einen Weg zum Traktor, stellte ihn ab und sah, dass Reichhuber eine Kopfverletzung erlitten hatte.

„Ich wollte dann die Rettung anrufen, dabei hab‘ ich gesehen, dass meine Tochter bereits telefoniert“, sagt Fleischl. In der Zwischenzeit kam auch seine zweite Tochter Kristina (12), die schließlich die Einsatzkräfte von der Hauptstraße zum Unfallort leitete. Fleischl übernahm die Erstversorgung des Traktorlenkers, versuchte ihn bei Bewusstsein zu halten und legte ihm einen Druckverband am Kopf an, wo er stark blutete.

Landwirt auf dem Weg der Besserung

Die Rettung übernahm schließlich die weitere Versorgung und brachte ihn ins Universitätsklinikum St. Pölten, wo er auch operiert werden musste. Die Feuerwehren Kirchstetten-Markt, Böheimkirchen-Markt und Totzenbach übernahmen die Bergung des Traktors. Ferdinand Reichhuber befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. „Er war am nächsten Tag schon ansprechbar“, berichtet seine Frau Susanne, die den Ersthelfern für ihren Einsatz Rosen streut: „Ich bin so unendlich dankbar, dass Herr Fleischl meinem Mann geholfen hat.“ Hätte er ihn nicht so schnell entdeckt, hätte der Unfall tragisch enden können.