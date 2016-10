Kirchstetten

Der Geschäftsführung geht es jetzt darum, das massiv erschütterte Vertrauen ins Haus wieder aufzubauen. Bei einem Informationsabend für Angehörige hätte es viele Emotionen, Ärger und Wut über die Vorwürfe, die im Raum stehen gegeben, sagt Geschäftsführer Florian Pressl. Es habe aber auch positives Feedback gegeben.

Im Clementinum wird seit Jahren auf Qualitätsmanagement gesetzt. Jetzt wird eine zusätzliche Maßnahme gesetzt: Über eine „safety line“ haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, Auffälligkeiten völlig anonym bei einer externen Stelle zu melden. „Diese Einrichtung wird in den nächsten Tagen in Betrieb gehen. Das ist ein Pilotprojekt im Pflegebereich“, erklärte Florian Pressl am Freitag gegenüber der NÖN.

