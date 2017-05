Beim naturnahen Schlossteich hat der Biber heuer zum dritten Mal großen Schaden angerichtet. „Es schaut wild aus“, sagt Schlossbesitzer Herbert Berger. Er meint, dass die Behauptung „Biber schafft neue Lebensräume“ stimmen kann. Der Nager kann aber auch intakte Lebensräume nachhaltig zerstören.

Im Teich haben verschiedene Wasservögel wie Zwergtaucher und Teichhuhn keine Nestbaumöglichkeit mehr. Im Winter wurden 15 Quadratmeter dichter Rohrkolbenbestand restlos vernichtet. Dazu wurde noch eine dicht bewachsene Insel von dem Nager gerodet, auch viele Röhren und Löcher hat er gegraben. Die Gefahren wurden von der Behörde mit einem Gutachten bestätigt. Die Entfernung des Bibers wurde genehmigt.

Nager sorgt für Schaden

Und so sieht die Praxis aus: Ein „Biberschutzbeauftragter“ lieferte im September des Vorjahres eine Falle. Mit dem Hinweis, dass die Schlossbesitzer einen Jäger finden müssen, der das Tier tötet, wenn es in die Falle geht. Die aufgestellte Falle ist außerdem mindestens zweimal täglich zu kontrollieren, und zwar eine Stunde vor Sonnenauf-, und eine Stunde nach Sonnenuntergang. Die Hoffnung, dass bis zum Beginn der Schonzeit am 1. April ein Biber gefangen wird, erfüllte sich nicht. Der Nager konnte sein Zerstörungswerk fortsetzen.

Ein Loch zu einem Biberbau. | NOEN

Herbert und Johanna Berger haben über 100 Uferbäume mit Maschendraht geschützt. Als weitere Maßnahme wurde empfohlen, auch noch weitere Bäume auf diese Art zu schützen. Für den in dieser Angelegenheit zugegangenen Bescheid wurde eine Verwaltungsabgabe von 36,95 Euro eingehoben.

Die Reste von abgenagten Bäumen. | NOEN

Nachdem jetzt wieder Schonzeit ist, sind sonst keine Maßnahmen erlaubt. „Man muss den Biber weiter wüten lassen. Man kann nur hoffen, dass der Biber eine Partnerin findet und weiterzieht. Das war schon einmal der Fall. Vor vier Jahren hatten wir das gleiche Theater und dann ist der Biber weitergezogen“, erinnert sich Herbert Berger.