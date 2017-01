Die Klosterbergstraße soll heuer neu gestaltet und damit attraktiver werden. „Das ist ein großes Projekt“, sagt VP-Stadtrat Jürgen Rummel. Die Kosten werden auf 700.000 Euro geschätzt.

Rummel präsentierte in seinem Ausschuss die geplanten Maßnahmen. „Es gab eine rege Diskussion. Es gibt kritische Stimmen, aber das Positive überwiegt“, berichtet der Stadtrat gegenüber der NÖN. Geplant ist ein abgegrenzter, in beide Richtungen befahrbarer Radweg hinauf bis zum Klosterberg-Parkplatz, von dort weiter soll dann ein kombinierter Rad- und Gehweg entstehen.

Der alte Kreisverkehr vor dem Parkplatz wäre laut Rummel sanierungsbedürftig und soll wegkommen. Die Einfahrt zum Parkplatz wird erneuert: „Dadurch gewinnen wir vier Abstellflächen.“

Insgesamt zehn zusätzliche Parkplätze

Vom Parkplatz bis zum Rathaus wird die Fahrbahn generalsaniert und verschwenkt. „Rechts entsteht ein kompletter Parkstreifen für sechs Pkw. Auf der linken Seite wird die Böschung abgegraben, da kommt eine Stützmauer zum Schlosspark hin“, führt der Infrastrukturstadtrat weiter aus. Die Beleuchtung am Klosterberg wird auf LED umgestellt.

Das Projekt wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 31. Jänner beschlossen. Mit den Arbeiten für die Stahlbetonstützmauer wird aber schon vorher begonnen. „Das rasche Vorgehen wurde mit den Fraktionsobleuten besprochen, um die Projektumsetzung zu beschleunigen“, so Jürgen Rummel.

Beim Zugang zum Schlosspark werden ein überdachter Radabstellplatz und ein Trinkbrunnen errichtet. Auch der Kirchenplatz wird saniert. „Ob die sechs Parkplätze in der Mitte bleiben, steht noch nicht fest“, sagt Rummel.

Wie berichtet haben die Neulengbacher Grünen eine „Volksbefahrung“ am Klosterberg durchgeführt, weil sie skeptisch waren, ob ein Radweg über den Berg eine sinnvolle Lösung ist. Im Ausschuss wurde das von Jürgen Rummel präsentierte Projekt einstimmig beschlossen.